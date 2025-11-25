- Дата публікації
Категорія
- Происшествия
У Румунії виявили російський дрон: подробиці (фото)
Повідомляється, що російський дрон, який залетів до Румунії, був без вибухівки.
У Румунії знайшли російський дрон, що залетів в країну у ніч на 25 листопада. Його виявили на території повіту Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.
Про це повідомляє Digi24.
Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну дізнався про знахідку на авіабазі Міхаїла Когелнічану, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.
«Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку Росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити», — повідомив Моштяну.
Зазначається, що безпілотник був без вибухівки. Найімовірніше, це той самий дрон, який сьогодні вранці протягом кількох годин відстежували чотири військові літаки в трьох повітах Молдови. Міністр оборони Йонуц Моштяну заявив, що винищувачі не стріляли по безпілотнику, хоча мали наказ це зробити.
«На цей момент він знищений. Усі елементи знаходяться в саду мешканця комуни Пуєшть. Територію охороняють, і до прибуття правоохоронців ніхто не має доступу до цієї зони», — відзначив посадовець.
Люди налякані, визнає він, влада намагається впоратися з ситуацією, щоб не створювати паніки серед населення.
Раніше ми писали про те, що дрон РФ приземлився на дах будинку у Молдові.
«Команда технічно-вибухової служби поліції виїхала на місце події. Люди були евакуйовані, а периметр ізольований поліцейськими з Флорешті. Ми повернемося з подробицями», — йдеться в повідомленні.