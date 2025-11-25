У Румунії виявили російський дрон: подробиці (фото)

Дрон, який виявили у Румунії

У Румунії знайшли російський дрон, що залетів в країну у ніч на 25 листопада. Його виявили на території повіту Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови та досить далеко від кордонів України.

Про це повідомляє Digi24.

Дрон РФ у Румунії

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну дізнався про знахідку на авіабазі Міхаїла Когелнічану, куди він приїхав для відзначення Дня подяки разом з американськими військовими.

«Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона, новий виклик з боку Росії для Румунії. Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити», — повідомив Моштяну.

Зазначається, що безпілотник був без вибухівки. Найімовірніше, це той самий дрон, який сьогодні вранці протягом кількох годин відстежували чотири військові літаки в трьох повітах Молдови. Міністр оборони Йонуц Моштяну заявив, що винищувачі не стріляли по безпілотнику, хоча мали наказ це зробити.

«На цей момент він знищений. Усі елементи знаходяться в саду мешканця комуни Пуєшть. Територію охороняють, і до прибуття правоохоронців ніхто не має доступу до цієї зони», — відзначив посадовець.

Люди налякані, визнає він, влада намагається впоратися з ситуацією, щоб не створювати паніки серед населення.

Раніше ми писали про те, що дрон РФ приземлився на дах будинку у Молдові.

«Команда технічно-вибухової служби поліції виїхала на місце події. Люди були евакуйовані, а периметр ізольований поліцейськими з Флорешті. Ми повернемося з подробицями», — йдеться в повідомленні.