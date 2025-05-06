У Вінницькій області чоловік підпалив спецтехніку, яка відклчала йому газ

Чоловік підпалив екскаватор газової служби / © Національна поліція Вінницької області

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У Вінницькій області, в місті Ладижин, 5 травня близько 10:30 чоловік вчинив підпал екскаватора через відключення газопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

Як зазначили правоохоронці, газова служба проводила роботи по припиненню газопостачання до одного з приватних будинків у зв’язку з наявністю заборгованості за газ. Під час виконання робіт 59-річний чоловік, власник будинку, кинув дві пляшки з самозаймистою речовиною в екскаватор, в кабіні якого знаходився тракторист.

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Пожежа призвела до значних пошкоджень техніки, але тракторист залишився неушкодженим. Правоохоронці розпочали досудове розслідування інциденту. Власник будинку може бути притягнений до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у СБУ запобігла серії терактів у Вінниці.