У Житомирі п’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП - загинула 16-річна дівчина (фото)

ДТП у Житомирі / © Державне бюро розслідувань

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У Житомирі п’яний працівник поліції на легковику врізався в опору, в результаті чого загинула 16-річна дівчина, ще троє пасажирів госпіталізовані.

Про це повідомили на сайті ДБР.

За попередніми даними, трагедія сталася близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року в межах Житомира. За кермом легкового автомобіля перебував співробітник одного з правоохоронних органів області, який у неробочий час перевозив трьох пасажирів: двох дівчат 16 і 17 років та 25-річного чоловіка.

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Під час руху водій не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. Унаслідок потужного зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці, а інші пасажири отримали важкі травми й були госпіталізовані.

Огляд на стан сп’яніння показав: вміст алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Після ДТП правоохоронця було затримано працівниками Державного бюро розслідувань. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — це порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило загибель людини.

Згідно із законодавством, покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі.

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ДТП у Житомирі / © Державне бюро розслідувань

Наразі тривають необхідні слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Житомирщині 19-річний хлопець зарізав 41-річну родичку-коханку.