Уродженець Росії вбив дружину, бо вона була "надто набожною": шокувальні подробиці

На Рівненщині чоловік вбив дружину / © Credits

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У Рівненській області до 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко вбив свою дружину. Після цього він намагався вчинити самогубство.

Про це йдеться у вироку Острозького районного суду Рівненської області.

За даними суду, трагедія сталась у серпні 2024 року. Чоловік під час сварки з дружиною вихопив ножа та вбив її. Підсудним є уродженець Росії, проте з українським громадянством.

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На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що з дружиною прожив 35 років, у них є дорослі діти. Він часто їздив на заробітки, проте останні 6-7 років постійно проживав вдома. Чоловік зазначив, що “дружина стала надто набожною та фактично відділилась від нього”.

Він стверджував, що інколи випивав та сварився з дружиною через її релігійні переконання та Батьківщину. Зокрема, підсудний нарікав, що жінка рекомендувала йому “повернутись до Росії та казала, що вона любить свою країну”. Також вона нібито “погрожувала викликати поліцію та відправити його до психлікарні”. Тоді він напав на потерпілу.

Чоловік заявив, що нібито після вбивства він сів у своє авто та їхав у бік Карпат, щоб там розбитись. Проте потрапив у ДТП. Після цього він намагався вчинити самогубство.

Діти подружжя розповіли, що батько зловживав алкоголем, мати розповідала їм про сварки. Один із синів заявив, що вважає батька “нікчемною людиною, він все життя вчиняв психологічне насильство, був агресивним, мав неадекватну поведінку, завжди принижував та безпідставно звинувачував матір, однак фізичного насильства відносно неї не вчиняв”.

Син подружжя додав, що вбивство сталось тоді, коли мати готувала їжу до їхнього приїзду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 КК України. Його засудили до 13 років позбавлення волі.

© Єдиний державний реєстр судових рішень

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