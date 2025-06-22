В Чернівецькій області перекинувся трактор: водій загинув на місці (фото)

Чоловік не впорався з керуванням / © ДСНС

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До служби порятунку 21 червня надійшло повідомлення про нещасний випадок в селі Турятка Тарашанської територіальної громади Чернівецького району. Під час виконання сільськогосподарських робіт у полі перекинувся трактор.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області.

Фахівці 14-ї пожежно-рятувальної частини швидко прибули на місце події, де знайшли тіло чоловіка, який народився у 1964 році. Місцеві мешканці самостійно витягли потерпілого з-під техніки, проте він уже не подавав ознак життя.

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Рятувальники передали тіло загиблого медикам швидкої допомоги для проведення необхідних експертиз і визначення офіційної причини смерті.

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у селі Загороща 63-річний місцевий житель під час проведення господарських робіт у полі не впорався з керуванням трактора. Транспортний засіб перекинувся та причавив чоловіка.