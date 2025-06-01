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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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Племінниця засновника цирку «Кобзов» Вероніка Кобзова трагічно загинула, зірвавшись із 15-метрової висоти

Дівчина була відома своїми унікальними повітряними трюками та численними виступами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вероніка Кобзова

Вероніка Кобзова / © Вероніка Кобзова

Українська акробатка та племінниця засновника цирку «Кобзов» — Вероніка Кобзова — трагічно загинула під час виконання трюку. Вона зірвалася з висоти 15 метрів.

Про це повідомив Микола Кобзов у своєму Facebook.

«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», — написав він.

Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти. Відомо, що вона була повітряною акробаткою та виконувала складні трюки на великій висоті. Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, впавши з 15-ти метрової висоти.

Що про неї відомо

Вероніка Кобзова з раннього віку вона захоплювалася цирковим мистецтвом і розпочала свою кар’єру в цирку «Кобзов» у віці 12 років. Згодом вона працювала у таких престижних колективах, як Cirque du Soleil та Circus Roncalli. Її виступи відзначалися високою технічною майстерністю та артистизмом.

Крім того, Вероніка мала досвід роботи в Азії, зокрема в Китаї, де виконувала повітряні трюки в рамках циркових виступів. Вона також викладала йогу та стретчинг у Таїланді, де проживала протягом трьох років.

/ © Вероніка Кобзова

© Вероніка Кобзова

/ © Вероніка Кобзова

© Вероніка Кобзова

/ © Вероніка Кобзова

© Вероніка Кобзова

/ © Вероніка Кобзова

© Вероніка Кобзова

/ © Вероніка Кобзова

© Вероніка Кобзова

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що артист цирку Cirque du Soleil Янн Арно розбився на смерть під час виступу в Тампі, штат Флорида, США.

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