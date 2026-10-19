20-річний українець загинув у Варшаві

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У неділю, 18 жовтня, загинув 20-річний українець. Він випав з 14-го поверху багатоквартирного будинку в районі Урсинув у Варшаві. Зараз розслідують обставини трагедії.

Про це пише In Poland.

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На місце трагедії негайно викликали швидку та поліцію. Медики намагалися реанімувати хлопця, але врятувати його не вдалося. Лікар констатував смерть молодого українця.

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Територію навколо будинку негайно відгородила поліція. Поліцейські також оглянули квартиру, з якої випав чоловік. Проводиться розслідування під наглядом прокурора.

Зараз правоохоронці з’ясовують, чи причетні до смерті українця треті особи, чи це був нещасний випадок, чи самогубство. Причину смерті наразі не вказують.

Нагадаємо, 13 жовтня у місті Кельці в Польщі загадкового загинула вся родина. У квартирі знайшли мертвими батька, матір і двох дітей. Також там був агресивний пес, якого згодом «виловили поліцейські та працівники притулку».

Згодом правоохоронці змогли безпечно увійти всередину. Однак вони побачили те, що шокує. Спочатку на балконі було знайдено тіло 55-річного чоловіка, а в квартирі також тіла жінки віком 52 роки та двох молодих людей віком 18 і 16 років.

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Пізніше спливли моторошні подробиці про цю трагедію. Причиною могли бути вбивства та самогубство через складний фінансовий стан родини.

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