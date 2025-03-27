Жінка відмовила чоловіку у заміжжі: він жорстоко їй помстився

На Хмельниччині чоловік зґвалтував жінку / © Pexels

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У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував жінку після того, як нібито “вона відмовилась вийти за нього заміж”.

Про це йдеться у вироку Ярмолинецького районного суду Хмельницької області.

За даними суду, подія сталась 25 грудня 2024 року. Підозрюваний зайшов до помешкання своєї жертви та зґвалтував її.

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На суді кривдник провину визнав та розкаявся. Він заявив, що нібито дружить із братом потерпілої, оскільки його не було вдома, він постукав до жінки.

“Пропонував одружитися, обіймав, але вона просила покинути її помешкання. Він відмовився. Далі він налякав її та попросив зняти штани. Вона просила не проводити статевий акт, але він не зупинився. Після зґвалтування на її прохання він покинув будинок”, - йдеться у свідченні підозрюваного.

Потерпіла на суді просила суворо покарати чоловіка. Вона сказала, що чоловік накинувся на неї та погрожував. Після чого зґвалтував.

“Він щось говорив про одруження та термін для надання згоди, вона погоджувалася подумати. Такими діями, вона, боячись чоловіка , намагалася втихомирити його, щоб він припинив свої дії і покинув її помешкання. Після зґвалтування він погрожував її оприлюдненням її інтимних фото, які він зробив під час зґвалтування, якщо вона заявить у поліцію. Зазначав, що вона буде вимушена торгувати тілом”, - розповіла на суді потерпіла.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за частиною першою статті 152 Кримінального кодексу України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував "посадити її батьків".