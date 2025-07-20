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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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Жінка випадково зачинила немовля у автомобілі у спеку: чим все закінчилося

Малюк залишився у зачиненому авто в розпал спеки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитина в авто

Дитина в авто / © iStock

У Івано-Франківську маленька дитина опинилася замкненою в автомобілі під час спеки.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Він розповів, що до патрульних звернулася налякана жінка — її Audi випадково заблокувалась, а всередині залишився немовля.

«Спека, зачинене авто і немовля всередині. Івано-Франківськ. Це могло закінчитись трагедією. Але цього разу — все добре. До наших патрульних звернулася налякана жінка: її Audi випадково заблокувалась, а всередині залишився малюк», — розповів він подробиці.

За його словами, патрульні Денис Цахній та Олексій Фрищин швидко відреагували та змогли відкрити двері автомобіля самотужки. Дитина залишилася в безпеці.

Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил безпеки: не залишати дітей у авто навіть на короткий час, перевіряти наявність ключів перед тим, як закрити машину, вимикати функцію автоматичного блокування і тримати запасний ключ під рукою. У разі небезпеки не вагайтеся звертатися за допомогою за номерами 112 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за жорстоке ставлення до тварин, зокрема за залишення їх у зачиненому авто в спекотну погоду, водіям загрожують не лише штрафи, а й кримінальна відповідальність. Закон передбачає серйозні покарання, включно з можливим позбавленням волі.

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