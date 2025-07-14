Жорстоке вбивство підлітка в Харкові: хлопця знайшли розчленованим у колекторі (фото)

Поліція знайшла хлопця, що зник / © hk.npu.gov.ua

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У Харкові в каналізаційному колекторі знайшли тіло підлітка, який напередодні зник безвісти. Його вбили та розчленували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Харківській області.

«13.07.2025 року близько 13:25 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 17-річний син заявника не повернувся додому. Напередодні він пішов гуляти з друзями і досі не з’явився. Під час опрацювання звернення співробітники відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 відпрацьовували цю подію», — йдеться в повідомленні.

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У поліції розповіли, що під час слідчих дій було встановлено: між 17-річним хлопцем, який зник, та його однолітком стався конфлікт, унаслідок якого потерпілий отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після скоєння вбивства підозрюваний пішов додому, взяв інструменти — пилку, лопату — й розчленував тіло товариша: відтяв кінцівки та голову. Частини тіла він закопав у посадці, а тулуб сховав у каналізаційному колекторі.

«За гарячими слідами зловмисника встановили та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У колекторі було знайдено тулуб загиблого, також виявлено сліди крові та інші частини тіла — голову, руки й ступні — у місці, де стався конфлікт», — зазначили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві знайшли тіло 15-річної українки, яка зникла до школи ще 10 січня цього року.

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