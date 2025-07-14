ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Жорстоке вбивство підлітка в Харкові: хлопця знайшли розчленованим у колекторі (фото)

Тіло 17-річного хлопця, який зник безвісти, знайшли розчленованим у каналізації.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Поліція знайшла хлопця, що зник

Поліція знайшла хлопця, що зник / © hk.npu.gov.ua

У Харкові в каналізаційному колекторі знайшли тіло підлітка, який напередодні зник безвісти. Його вбили та розчленували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Харківській області.

«13.07.2025 року близько 13:25 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що 17-річний син заявника не повернувся додому. Напередодні він пішов гуляти з друзями і досі не з’явився. Під час опрацювання звернення співробітники відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 відпрацьовували цю подію», — йдеться в повідомленні.

/ © hk.npu.gov.ua

© hk.npu.gov.ua

У поліції розповіли, що під час слідчих дій було встановлено: між 17-річним хлопцем, який зник, та його однолітком стався конфлікт, унаслідок якого потерпілий отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після скоєння вбивства підозрюваний пішов додому, взяв інструменти — пилку, лопату — й розчленував тіло товариша: відтяв кінцівки та голову. Частини тіла він закопав у посадці, а тулуб сховав у каналізаційному колекторі.

/ © hk.npu.gov.ua

© hk.npu.gov.ua

«За гарячими слідами зловмисника встановили та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У колекторі було знайдено тулуб загиблого, також виявлено сліди крові та інші частини тіла — голову, руки й ступні — у місці, де стався конфлікт», — зазначили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві знайшли тіло 15-річної українки, яка зникла до школи ще 10 січня цього року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie