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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Происшествия
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Зруйновані будинки та жінка в лікарні: які наслідки удару РФ по Київщині

На Київщині від удару РФ є постраждалі та руйнування. Зокрема, пошкоджені приватні будинки та авто у Вишгородському та Обухівському районах.

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Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Росія атакувала Київщину

Росія атакувала Київщину / © Поліція Києва

Протягом доби Росія завдала ударів по території Київської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.

Про це повідомили у поліції Київщини.

Зокрема, у Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.

На Обухівщині зруйновано домоволодіння. Тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка. Її госпіталізували.

Поліцейські нагадують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укритті до оголошення відбою.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Нагадаємо, вночі 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема, типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Зокрема, росіяни атакували Київщину ударними дронами. У Броварському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль і складське приміщення.

В Обухівському районі жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Її госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається.

У Вишгородському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарські будівлі, літню кухню, паркан і 5 легкових автомобілів. Через аварію в частині Бучанського району відсутнє електропостачання.

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