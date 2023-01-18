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Подобається це Кремлю чи ні - виконувати прийдеться: у МЗС відповіли на обурення Лаврова мирним планом Зеленського

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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342
Час на прочитання
2 хв
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Україна отримала широку міжнародну підтримку мирного плану, яку представив Володимир Зеленський. 

У Міністерстві закордонних справ відповіли очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову на його невдоволення щодо виконання "формули миру" Володимира Зеленського. У відомстві наголосили, що думка Росії вже нікого не цікавить.

Про це повідомив речник українського МЗС України Олег Ніколенко.

"Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - написав він. 

Ніколенко зазначив, що Україна отримала широку міжнародну підтримку мирного плану, яку представив Володимир Зеленський. 

"Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Україна переможе, а Росія – програє. Про інше не може бути й мов", - жорстко відповів представник МЗС України.

"Формула миру" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:

  • Радіаційна та ядерна безпека
  • Продовольча безпека
  • Енергетична безпека
  • Звільнення всіх полонених і депортованих 
  • Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
  • Виведення російських військ і припинення бойових дій
  • Повернення справедливості
  • Протидія екоциду
  • Недопущення ескалації
  • Фіксація закінчення війни

У Путіна прокоментували "формулу миру" Зеленського. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

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Дата публікації
Перегляди
342
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