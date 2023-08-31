Подолала 700 км: Данілов показав запуск української далекобійної ракети

Так, українську ракету запустили на 700 кілометрів. Випробування успішні, впровадження ефективне.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму твітері.

Попереду багато цікавого

Данілов показав потужне відео запуску. "Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", – відзначив секретар РНБО.

Він іронічно додав, що на кадрах – тиха та співуча українська ніч.

The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.

“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.



P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна зброя успішно влучила у ворожу ціль за 700 км.

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