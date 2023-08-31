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Подолала 700 км: Данілов показав запуск української далекобійної ракети

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Подолала 700 км: Данілов показав запуск української далекобійної ракети

Запуск української ракети / Фото з твітера Олексія Данілова

Ракетна програма президента України успішно реалізовується.

Так, українську ракету запустили на 700 кілометрів. Випробування успішні, впровадження ефективне.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму твітері. 

Попереду багато цікавого

Данілов показав потужне відео запуску. "Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", – відзначив секретар РНБО.

Він іронічно додав, що на кадрах – тиха та співуча українська ніч.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна зброя успішно влучила у ворожу ціль за 700 км.

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Дата публікації
Перегляди
1660
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