Подолала 700 км: Данілов показав запуск української далекобійної ракети

Ракетна програма президента України успішно реалізовується.
Так, українську ракету запустили на 700 кілометрів. Випробування успішні, впровадження ефективне.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму твітері.
Попереду багато цікавого
Данілов показав потужне відео запуску. "Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", – відзначив секретар РНБО.
Він іронічно додав, що на кадрах – тиха та співуча українська ніч.
The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the implementation is effective.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 31, 2023
“Sevastopol is waiting, Kamchatka is waiting, Kronstadt is waiting...”.
P.S. Quiet and singing Ukrainian night... pic.twitter.com/0sBmXZWFLh
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що українська далекобійна зброя успішно влучила у ворожу ціль за 700 км.
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