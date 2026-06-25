Подолали 1500 км: дрони атакували НПЗ у російській Уфі (фото, відео)

Атака на НПЗ в Уфі

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Зранку 25 червня дрони атакували НПЗ у російській Уфі. Об’єкт розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Уфа

Місцеві жителі не приховують своєї паніки через удари.

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Уфа

Після вибухів над об’єктом здійнявся стовп диму.

Уфа

Що відомо про НПЗ в Уфі

Уфимський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ у Росії. Він розташований у місті Уфа, Башкортостан (РФ). Об’єкт входить до нафтопереробного комплексу компанії «Башнефть» і забезпечує значну частину паливного ринку регіону. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробництві бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів.

Потужності заводу дозволяють переробляти десятки мільйонів тонн сировини на рік, що робить його стратегічно важливим для російської економіки. Через свою роль у паливному забезпеченні регіону він має критичне значення для транспортної та промислової інфраструктури Башкортостану.

Інформація про наслідки уточнюється.

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Нагадаємо, у Reuters оцінили, як довго не зможе працювати Москвовський НПЗ після ударів. Відомо, що у червні об’єкт двічі потрапив під атаки безпілотників. Так, він може не відновити роботу щонайменше шість місяців. Як відомо, Московський НПЗ є одним із головних постачальників пального для столичного регіону РФ. Його зупинка посилює проблеми з дефіцитом пального та сприяє зростанню цін на російському ринку. На тлі ситуації російська влада нібито розглядає можливість обмеження експорту дизельного пального та навіть імпорту нафтопродуктів.

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