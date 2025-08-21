У Зеленського назвали один із можливих сценаріїв завершення війни в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним із можливих сценаріїв завершення війни в Україні є замороження конфлікту по теперішній лінії фронту.

Про це повідомляє La Repubblica.

Територіальні питання та міжнародне право

За словами Подоляка, цей сценарій передбачає, що тимчасово окуповані Росією території де-факто залишаться під її контролем, але де-юре будуть українськими. Україна планує працювати над поверненням цих земель за допомогою економічних, дипломатичних та інших інструментів.

«Я не дуже розумію, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж президент Зеленський дуже чітко сказав: передача територій Росії заборонена», — заявив радник голови ОП.

Він також підкреслив, що це не тільки конституційне, але й міжнародне питання, оскільки не можна в односторонньому порядку віддавати територію агресору.

«Корейський» чи «німецький» сценарії

Подоляк вважає, що аналогії з «корейським» чи «німецьким» сценаріями є недоречними, оскільки ті випадки стосувалися внутрішніх питань однієї країни.

Він також підтвердив, що навіть у разі замороження конфлікту, ці території не будуть юридично визнані російськими.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін озвучив свої умови для завершення війни. Він готовий розглядати відмову від частини окупованих українських земель у Харківській та Сумській областях, але вимагає від України поступитися частиною східних територій.

Глава МЗС РФ заявив, що Україна не зацікавлена у стійкому та довготривалому врегулюванні конфлікту і нібито підірвала зусилля щодо мирного врегулювання

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нібито має намір залишити Росію та Україну, щоб організувати зустріч між їхніми лідерами, не беручи у цьому безпосередньої ролі. Тим сами він відступить від переговорів щодо припинення війни.