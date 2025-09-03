Подоляк назвав умови, за яких війна може закінчитися будь-якої миті

Михайло Подоляк / © Associated Press

Війна в Україні може закінчитися будь-якої миті, але для цього міжнародне співтовариство має припинити загравати з Росією та застосувати інструменти примусу.

Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, для швидкого закінчення війни необхідні три ключові умови.

«Цю війну можна швидко закінчити, якщо працюватимуть три базові інструменти: інформаційний ігнор Росії, економічні санкції та масштабовані об’ємні удари по території РФ», — зазначив Подоляк.

Радник голови ОП також зазначив, що мирні ініціативи країн Глобального Півдня зникли, оскільки вони зрозуміли, що посадити Москву за стіл переговорів неможливо.

«Ніхто вже не говорить, що це Україна не хоче сідати за стіл переговорів, що це Україна не готова до дипломатичного врегулювання. Всі замовкли, чому? Бо це надто очевидно. Якщо раніше була бразильська формула миру, китайсько-бразильська формула миру, індійська мирна ініціатива, інші мирні ініціативи від країн Глобального Півдня, і всі говорили: „А давайте ви сядете за стіл переговорів і все закінчиться“. І Україна говорить: „Так давайте“. А сьогодні з’ясувалося, що це Росія не хоче, не може, не буде», — зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не відмовиться від своїх територій заради миру, оскільки для країни це не просто земля, це її історія, життя і Конституція.

У Зеленського також сказали, що російський диктатор Володимир Путін зазвичай тікає з Москви, коли інші їдуть до неї і хочуть з ним поговорити.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який прибув з візитом до Києва 3 вересня, заявив про критичну слабкість російського очільника Володимира Путіна.