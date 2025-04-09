Подоляк спрогнозував, коли Трампу увірветься терпець щодо "фюрера" Путіна

Михайло Подоляк / © Getty Images

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Російська Федерація накопичує ресурси та збільшує кількість атак безпілотниками по Україні. Це поступово обнулятиме репутацію президента США Дональда Трампа.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу ”РБК-Україна”.

Політик наголошує: хоча Трамп каже, що готовий до переговорів, і пропонує свою стратегію для мирного врегулювання, проте ці спроби нейтралізуються діями диктатора РФ Володимира Путіна, адже “фюрер” намагається продовжити військову ескалацію.

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“Все, що говорить Трамп, що він готовий домовитися, що він запропонував щось, що його стратегія абсолютно дієва, Путін це все обнуляє”, — каже Подоляк.

Ці дії Росії не можуть залишатися без відповіді. Представник ОП переконаний, що Вашингтон зрештою буде змушений змінити свою стратегію стосовно Москви, зокрема реалізувати концепцію жорсткого примусу до Росії, яка включатиме значні санкції та нарощування військових можливостей України для завдавання потужних ударів по території РФ.

“Рано чи пізно ти маєш прийти до конкретного розуміння, що тебе принижують раз за разом. Робить це винятково Росія. Це робить Росія свідомо. Путін абсолютно щиро вкладається в те, щоб примусити Трампа, ще затягнувши час, грати в російську гру, але водночас обнуляючи його репутацію”, — наголошує Подоляк.

За словами Подоляка, терпець Трампа, ймовірно, увірветься найближчими місяцями. Політик вважає, що “психологічний дедлайн” для Штатів настане в середині–наприкінці травня. За його словами, до цього часу всім стане очевидно, що Путін принижує Трампа.

“Це питання місяців. Тобто до середини–кінця травня вже буде зрозуміло, що це не працює”, — наголосив він.

Подоляк прогнозує, що США або змінять свою стратегію щодо Росії, або будуть змушені повністю адаптуватися до “російської гри”, що абсолютно не відповідає психотипу Дональда Трампа.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович наголошує, що зараз президент США Дональд Трамп поблажливий до Кремля. Втім, невдовзі він може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою, адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.

Дата публікації 08:00, 09.04.25 Кількість переглядів 40 Прем'єр Бельгії пройшовся по Путіну й Трампу: РФ влаштувала приниження для ЄС та США