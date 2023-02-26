Подоляк дав пораду Маску після його скандальної заяви про Революцію Гідності

Ілон Маск висловився про події в Україні 2014 року.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цинічну заяву американського бізнесмена Ілона Маска про Революцію Гідності, який назвав її "державним переворотом" та порадив йому "не читати російські газети".

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маск, в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, засновник компанії Space X та власник Twitter Ілон Маск оскандалився цинічною заявою про Революцію Гідності, назвавши її "державним переворотом". Він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича - ред.) були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

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