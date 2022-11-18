Подоляк назвав два ресурси, на які розраховує Росія у війні проти України

Радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про два ресурси Росії, на які вона розраховує у війні з Україною.

Росія має лише два ресурси для ведення війни проти України. Перший — це мобілізовані окупанти, на яких Кремль покладає надто багато сподівань, а другий — це допомога Ірану.

Про це Подоляк розповів у інтерв'ю "24 каналу".

"В них є тільки один ресурс з точки зору війни. Навіть два. Це – мобілізовані, які не є підготовлені, але їх дуже багато. Це ж табір. В таборі ти не питаєш в людини, чи хоче вона воювати, вмирати чи ні. Ти її відправляєш на фронт, вона гине", —каже Подоляк.

Другий ресурс, на його думку, — це Іран, на який РФ дуже сподівається, адже "військово-промислового комплексу Росії не існує". Водночас Подоляк переконаний, що Ірану стає дедалі більш невигідно допомагати Росії.

"Для Ірану невигідно. Він бачить, що Росія програє. Тобто не міняється нічого стосовно Росії. Росія не може перехопити навіть ситуативно ініціативу на полі бою. Росія не може перехопити інформаційну ініціативу глобально", — пояснює радник керівника ОП.

Подоляк каже, що є й інші країні, які не надто активно виступають проти РФ — вони зайняли нейтральну позицію. Однак таким державам цікаві лише дешеві російські енергоресурси та агентурні зв'язки.

"З іншого - Росія має певні агентурні впливи на деякі регіони. Вони там створювались 10 - 20 - 30 років, чи навіть ще за радянських часів. Тому Росія поступово йде до фундаментального поняття, як справжній історичний "ізгой". Тому вкладатись в цю країну навіть для Ірану стратегічно невигідно", — вважає Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом. Він припустив, що війна в Україні може закінчитися автоматично з втратою окупантами якогось великого міста, наприклад Луганська, який перебував під окупацією вісім років.

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