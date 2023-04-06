Подоляк назвав головні умови для контрнаступу: "Коли пазл зійдеться, тоді все почнеться"

Є чотири важливі складові майбутнього контрнаступу Збройних Сил України на тимчасово окуповані території. Коли вони зійдуться, тоді уся операція одразу розпочнеться.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів 24 каналу.

За його словами, російські окупанти думали, що їхня так звана "СВО" триватиме всього кілька днів. Вони не очікували великого спротиву і сподівалися зробити все за "кримським сценарієм".

Подоляк наголосив, що насправді можливі лише два варіанти подальшого розвитку війни. Або Україна виграє і поверне всі території, або програє – і тоді настає знищення усього нашого народу. Навіть якщо все закінчиться за прикладом 2014 року з постійною та умовно сталою лінією розмежування, то в середньостроковій перспективі Україна зникне як держава.

Тому, підкреслив Подоляк, ми маємо лише один варіант – вибити окупантів з усієї території України. Так, Подоляк повідомив, що є 4 важливі складові контрнаступу. Коли усе зійдеться в один "пазл", тоді ця операція розпочнеться.

Перша складова – триває накопичення зброї та відповідної техніки для контрнаступу.

Друга – українські військові інтенсивно тренуються та проходять злагодження для участі у цій операції.

Третя – Генеральний штаб продовжує планування майбутнього контрнаступу з урахуванням усіх можливих факторів.

Четверта – інформаційна складова, яка впливає на психологічний стан ворога.

"Ці чотири складові поступово модеруються. Думаю, що ми вийдемо на певні дати, коли будуть вирішені певні питання", – додав Подоляк.

Нагадаємо, Україна готується до контрнаступу. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому не розкривають деталей щодо термінів і напрямків.

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