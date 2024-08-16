Подоляк назвав ключові завдання, які стоять перед Україною на фронті

Українські захисники продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах, зокрема по аеродромах. Це значно знижує бойові можливості противника.

Про це в ефірі "24 Каналу" заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

З його слів, є два ключові завдання, які стоять сьогодні перед Україною. Насамперед йдеться про знищення тактичної авіації, адже за її допомогою ЗС РФ запускають авіаційні бомби, що вплинули на лінію фронту.

Це все необхідно знищувати, вважає радник глави ОП, і допомагають у цьому як добре сплановані українські операції, за прикладом Курської області, так і далекобійні удари за допомогою дронів.

"Так само дуже важливо знищувати стратегічну авіацію. Це суттєво зменшить тиск на енергоінфраструктуру, на цивільне населення тощо. Тобто йдеться про знищення стратегічної авіації та стратегічних аеродромів, де вона базується. Відновити ті ж самі Ту-95, Ту-160, Ту-22 неможливо, тому що Росія все ж таки має певний санкційний режим. Вона не зможе відновити ці системи", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують наступальну операцію на території Курської області Росії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти Курщини.

А напередодні далекобійні дрони Сил оборони України здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Дісталося аеродромам "Вороніж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ".

Роль "троянського коня" Путіна Орбана та візит української делегації до США | Інтерв'ю з Подоляком