Подоляк назвав несподівану причину активних штурмів РФ на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку окупаційна армія активно намагається атакувати, бо на захопленій частині Донецької області є багато посіпак РФ-бандитів, які хочуть, щоб ця частина Донбасу так і залишилася територією, де немає законів.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк в ефірі "УНІАН".

"З точки зору того, що відбувається на Авдіївському напрямку ... - це абсолютно політичне рішення. Вони тупо в лоб йдуть на цьому напрямку..., намагаючись вийти на адмінкордони Донецької області в рамках якоїсь політичної програми, політичної доцільності", - сказав він.

За слова Подоляка, росіяни обрали цей напрямок для активних дій, бо там "кримінальні анклави Донецька - там найбільш мотивовані були люди, ну, бандити, які там довгий час жили, вони порахували, що це вже до кінця життя у них буде своя територія, де ніяких правил, ніяких законів не буде...".

Разом з тим представник ОП наголошує, що йдеться не про українців, а про людей, які були завезені з РФ від 2014-го.

"Вони отримали таку вольницю, отримали... в своє управління кримінальний анклав, і вони намагаються зберегти за собою місце, недоторканне і неконтрольоване. Так, тобто там немає законів і відповідно вони борються за право жити на беззаконній території. І відповідно вони більш мотивовані, тому що всі інші частини російські набагато менш мотивовані, вони воюють виключно кількісно і так далі...", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. Саме тому для них важливо взяти Авдіївку.

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