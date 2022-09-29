Подоляк назвав російську анексію українських територій "фрік-шоу"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "фрік-шоу" анонсовану в РФ "церемонію входження" захоплених українських територій до складу Росії.
Подоляк наголосив, що суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що розпадається.
Про це радник керівника ОП написав у своєму Твітері.
"Кремлівське фрік-шоу". Анонсована "церемонія входження" не має жодного юридичного сенсу. Бо суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається. Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал", - написав Подоляк.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в російських щойно мобілізованих вояків немає навіть жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати.
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