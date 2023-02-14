Подоляк назвав три фактори, які допоможуть різко пришвидшити закінчення війни

Щоб скоротити терміни війни Росії проти України, необхідно зменшити бюрократію і політичну нерішучість та пришвидшити постачання необхідної для України зброї.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Війна точно має конкретний фінал. І щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:

1.Менше бюрократії та політичної нерішучості.

2.Більше математики – і більше конкретної зброї під цей етап війни.

3.Прискорення поставок та логістики", - написав він.

За словами Подоляка, виконання таких факторів різко скоротить терміни війни.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі перед дводенним засіданням міністрів оборони країн Альянсу у форматі "Рамштайн" заявив, що повторний наступ Росії на Україну вже розпочався. Тому країни НАТО повинні пришвидшити передавання зброї для ЗСУ, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою.

Сьогодні ж, 14 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

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