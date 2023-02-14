Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подоляк назвав три фактори, які допоможуть різко пришвидшити закінчення війни

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
536
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подоляк назвав три фактори, які допоможуть різко пришвидшити закінчення війни

Фото: Getty Images

Радник ОПУ наголошує, що необхідно скорочувати терміни війни.

Щоб скоротити терміни війни Росії проти України, необхідно зменшити бюрократію і політичну нерішучість та пришвидшити постачання необхідної для України зброї.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Війна точно має конкретний фінал. І щоб його прискорити, слід прийняти для себе такі позиції:

1.Менше бюрократії та політичної нерішучості.

2.Більше математики – і більше конкретної зброї під цей етап війни.

3.Прискорення поставок та логістики", - написав він.

За словами Подоляка, виконання таких факторів різко скоротить терміни війни.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі перед дводенним засіданням міністрів оборони країн Альянсу у форматі "Рамштайн" заявив, що повторний наступ Росії на Україну вже розпочався. Тому країни НАТО повинні пришвидшити передавання зброї для ЗСУ, щоб росіяни не отримали переваг на полі бою.

Сьогодні ж, 14 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де обговорюватиметься виділення нової допомоги Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
536
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація