Подоляк назвав умову для проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди з Росією

Подоляк назвав умову для проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди з Росією

Згідно з Віденською конвенцією, будь-який дорогів є недійсним, якшо на території країни перебувають війська загарбника.

Референдум в Україні щодо безпекового договору можливий лише тоді, коли російські війська припинять обстрілювати територію нашої країни і повернуться хоча б на позиції, які вони займали до 24 березня.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Що стосується референдуму, то безумовно, з безпековим договором – для того, щоб він був зафіксований правильно в міжнародному праві – процедура буде така: референдум в Україні, після цього ратифікація країн-гарантів і ратифікація української Верховної Ради. Безумовно референдум не буде проходити сьогодні, бо в нас воєнний стан, йде війна", — зазначив Подоляк.

За його словами, в Україні існує чітка і збалансована процедура референдумів. Проте почати його проведення можливо буде лише в тому випадку, коли російські війська залишать нашу територію і відійдуть принаймні на ті позиції, які вони займали 23 лютого.

Радник глави ОП підкреслив, що згідно з Віденською конвенцією, договір, підписаний під тиском і ворожими обстрілами не буде вважатись дійсним.

"Тому ми знімемо воєнний стан і референдум почне працювати тільки тоді, коли військ Росії не буде на нашій території", – підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше очільник української переговорної делегації також заявив, що коли Україна підписуватиме договір з Росією про припинення війни, російські війська матимуть повністю залишити територію нашої країни і встановити мир, адже це передбачено пунктами Віденської конвенції, яких РФ пообіцяла дотримуватися.

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