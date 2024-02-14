Подоляк озвучив, коли очікувати переламу у війні та що для цього потрібно

Перелам у війні відбувається прямо зараз, оскільки Росія відкинула всі свої пропагандистські кліше і воює виключно кількістю реанімованої старої зброї, бронетехніки, снарядів.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Російська Федерація безумовно буде воювати і далі кількістю, тобто проводити мобілізації додаткові. Росія є технологічно відсталою країною, яка завжди робить ставку на агресивному домінування та шантажі", - йдеться у повідомленні.

Попри це, в Україні наразі триває переоснащення армії.

"І переформатування розуміння, що таке сучасна війна з урахуванням того, що ти не можеш кількості протиставити кількісті. На "Рамштайні" говорять про необхідність суттєвого нарощування виробництва дронів. Чому дронів, тому що це набагато більш швидке виробництво, воно дозволяє частково компенсувати дефіцит артилерії... Паралельно з тим треба розуміти, що ключовим елементом війни є забезпечення, логістика інфраструктурна, яка дозволяє Росії швидко перекидати 10-15-20 тисяч мобілізованих", - наголошує Подоляк.

За його словами, для того, щоб це все руйнувати потрібні дальнобійні ракети в великій кількості, не просто 10-20-30 штук, а потрібно безпосередньо 100-200-500 ракет різної дальності, які можна використовувати протягом місяця. Згодом додатково треба вкладатися в системи радіоелектронного контролю для того, щоб остаточно знищити певну кількісну перевагу Росії в тих же дронах відповідних модифікацій ("Орлани" чи "Ланцети") по лінії фронту.

"Паралельно з цим обов’язково треба все ж таки вирішити проблему авіаційної компоненти, тому що Росія практично щодня використовує велику кількість керованих авіаційних бомб по лінії фронті. Сьогодні чітко зрозуміло, що кількісно воювати немає сенсу – Російська Федерація немає ціни війни. Тобто вони втратять ще 100 тисяч, ще 200 тисяч – це не є ціна для путінської вертикалі... Для того, щоб оці 200 тисяч...знищити і знищити миттєво – потрібні інструменти", - резюмував Подоляк.

Раніше стало відомо, що Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК) працювати цілодобово, щоб позбутися розриву з подіями на фронті.

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