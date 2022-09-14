Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео)

Дата публікації
Перегляди
744
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео)

Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк показав, як українських захисників зустрічають на звільнених від росіян територіях.

Люди на щойно деокупованих землях зустрічають українських воїнів зі сльозами на очах. Розповідають, що росіяни змушували їх працювати за їжу і погрожували розправою.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

Подоляк опублікував відео зі звільнених територій України, які перебували в окупації пів року. За його словами, місцеві не знали, що відбувається в Україні.

"В окупації...Пів року прожили без світла та зв'язку. Не здогадувалися, що Київ вистояв, а за них весь світ. Вони були змушені покинути будинки і працювати за їжу", - розповів Подоляк.

Російські окупанти погрожували жителям, що їх нібито стратять, якщо Україна повернеться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому піднятті українського прапора.

Читайте також:

На сніданок окупантам - гарячий свинець: звільнення Харківщини

На сніданок окупантам - гарячий свинець: звільнення Харківщини

Повʼязані теми:

Наступна публікація