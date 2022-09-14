Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео)

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк показав, як українських захисників зустрічають на звільнених від росіян територіях.

Люди на щойно деокупованих землях зустрічають українських воїнів зі сльозами на очах. Розповідають, що росіяни змушували їх працювати за їжу і погрожували розправою.

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

Подоляк опублікував відео зі звільнених територій України, які перебували в окупації пів року. За його словами, місцеві не знали, що відбувається в Україні.

"В окупації...Пів року прожили без світла та зв'язку. Не здогадувалися, що Київ вистояв, а за них весь світ. Вони були змушені покинути будинки і працювати за їжу", - розповів Подоляк.

Російські окупанти погрожували жителям, що їх нібито стратять, якщо Україна повернеться.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому піднятті українського прапора.

Читайте також: