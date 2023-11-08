Подоляк попередив українців про "чотири головні пропагандистські ідеї-фікс Росії"

Росія зараз просуває щодо України чотири пропагандистські наративи: "заморожений конфлікт", "переговори", "санкції не працюють", "серед військово-політичного керівництва України розкол".

Про це попередив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Рф категорично боїться військового програшу та продовження тиску по лінії фронту", "Рф потрібна лише капітуляція України та збереження за собою хоча б частини окупованих територій", "ресурсне виснаження Росії надто очевидне, військові виробництва депресовані, відбувається постійний пошук витратників в Ірані / КНДР", "Рф категорично хоче спровокувати внутрішньополітичну кризу в Україні, щоб не програти", – пояснив політик.

Подоляк закликав українців не піддаватися російській пропаганді та запевнив, що нічого із вищезазначеного немає і не буде.

"Насправді немає й не буде переходу війни в затяжний формат (переговори про обсяги зброї тривають, інвестиції у виробництва йдуть, стратегії корегуються); немає й не буде переговорного процесу на умовах Росії, оскільки це не долає проблеми війни, а, навпаки, її масштабує; працюють – і дуже ефективно – санкції (але потрібно долати проблему приватних посередників із третіх країн, що частково дають змогу обходити санкції); військове та політичне керівництво України перебуває в постійному ефективному спілкуванні на різних майданчиках", – наголосив він.

Нагадаємо, останніми днями західні ЗМІ поширили чутки про розкол між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Мережу заполонили російські фейки про "держпереворот" і "відставку" головнокомандувача ЗСУ. Що відомо про скандал – читайте за посиланням.

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