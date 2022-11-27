Подоляк пояснив, чому окупанти покинуть Запорізьку АЕС

Радник голови ОП назвав щонайменше дві причини, чому ЗАЕС залишається і буде й надалі українською.

Лінія оборони російської армії поступово відсувається до кордонів РФ, тож окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС. Невдовзі ЗАЕС не тільки формально, але й фактично стане українською.

Про це говорив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ”, - заявив він.

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Окрім того, Подоляк наголосив, що міжнародна спільнота, на відміну від ситуацією з анексією Криму, виявила принципову позицію щодо належності атомної станції.

“Коли Росія захопила Крим, і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: "Ну, гаразд", то тепер така історія не пройде", - сказав він.

Радник голови ОП підкреслив, що весь світ відкрито заявляє, що "Росатом" не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.

Нагадаємо, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

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