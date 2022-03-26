Радник керівника Офісу президента назвав три основні умови.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, коли міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

Радник керівника Офісу президента в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung назвав три основні умови.

"Тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. Щоб це відбулось, потрібно, щоб наша армія ефективно працювала, а для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете закрити небо, дайте нам системи ПВО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили мирні міста. По-друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь. По-третє, потрібні санкції, на кшталт нафтового ембарго, максимальне обмеження за фінансовими операціями тощо", - наголосив він.

Крім того, Подоляк розповів, що переговори з Росією щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося українській стороні. Водночас він відзначив певний прогрес у робочих підгрупах. "РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія осягне до кінця силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть більш конструктивними", – зазначив керівника Офісу президента.