Подоляк пожартував над окупантами після вибуху в Севастополі: "Не панікуйте"

Подоляк пожартував над окупантами, які після "бавовни" у Севастополі відключили у місті всі камери відеоспостереження.
Після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив…" - написав Подоляк.
Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.
Читайте також:
- Операція зі звільнення Херсона, ймовірно, триватиме до кінця листопада — Буданов
- "Кухар Путіна" кидає виклик Кремлю: Пригожин перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію"
- Окупанти забралися геть з Чорнобаївки на Херсонщині: супутникові знімки