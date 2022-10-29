Подоляк пожартував над окупантами після вибуху в Севастополі: "Не панікуйте"

Подоляк пожартував над окупантами, які після "бавовни" у Севастополі відключили у місті всі камери відеоспостереження.

Після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив…" - написав Подоляк.

Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

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