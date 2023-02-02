Подоляк про долю насильників з Києва: "Мають отримати те, що робили з іншими"

Радник голови ОП зауважив, що у в’язничних камерах до ґвалтівників існує особливе ставлення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що хлопці, які влаштовували в Києві п’яні вечірки та знущалися з дівчат, мають отримати юридичне покарання і "те, що робили з іншими, в повному обсязі".

Таку думку Подоляк висловив "24 каналу".

Він наголосив на своїй жорсткій позиції щодо згаданих зловмисників. На думку радника голови ОП, ці хлопцімають отримати від 3 до 7 років ув’язнення у спецкамерах, де то таких людей є певне ставлення.

"Я не хочу називати деякі речі своїми іменами, але вони мають отримати те, що посіяли. У повному обсязі. Не треба на них хайпувати. Не треба з них робити якихось медіазірок. Мені здається, що це є найбільший бруд людської цивілізації – такі люди", – розповів Подоляк.

Він додав, що існує чіткий алгоритм, як ставитись до цих суб'єктів, якого слід дотримуватися.

"По-перше, це неприйнятно категорично. По-друге, вони мають отримати максимальне покарання, краще юридичне. По-третє, вони мають отримати в неформальному спілкуванні те, що робили з іншими, в повному обсязі, а, може, й набагато жорсткіше", – зазначив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, напередодні у Мережі набула розголосу інформація про юнаків, які в Києві влаштовували вечірки та скоювали сексуальне насилля щодо дівчат у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 1 лютого до хлопців з обшуками прийшла поліція.

За даними ЗМІ, двом зловмисникам вручили підозри у злочинах, ще шістьом – видали повістки до військкомату.

У поліція Києва пізніше повідомили, що двом зловмисникам оголосили про підозру у виготовленні, збуті та розповсюдження порнографії. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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