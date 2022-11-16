Подоляк про інцидент у Польщі: "Війну розв'язала і веде Росія, це єдине пояснення будь-яким ексцесам із ракетами"

Подоляк наголосив, що Росія атакує всю територію України застарілою радянською зброєю, тому не дивно, що трагедії можуть торкнутися й інших країн на європейському континенті.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про те, що ракети, які упали у Польщі й спричинили загибель двох людей, могли бути ракетами української ППО. За його словами, лише Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"На мій погляд, потрібно дотримуватись лише однієї логіки. Війну розв'язала та веде Росія. Росія масово атакує крилатими ракетами Україну. Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація — все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами", — заявив Подоляк.

Він наголосив, що "коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю, трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав".

Подоляк наголосив, що російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах України з іншими державами, які входять до ЄС чи НАТО.

"Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки — тільки Росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах".

Нагадаємо, ввечері 15 листопада на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.

Натомість видання AP із посиланням на трьох чиновників зі США повідомляє, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО для збиття російської повітряної цілі.

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