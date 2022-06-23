Подоляк - про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС: "Нам не по дорозі з російським Zомбілендом"

Подоляк - про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС: "Нам не по дорозі з російським Zомбілендом"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Подоляк пояснив, що відповідне рішення лідерів ЄС означає для України та самої Європи. За його словами, це "кінець проєкту "руського миру" в Україні та ери російського лобі у Європі".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Україна - офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа - єдина як ніколи раніше. Попереду - непростий шлях, але головне доведено: ми - частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року увійде в історію. Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі вирішила надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, наголосивши, шо 23 червня - це унікальний та історичний момент для України. Та додав, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

Як європейські лідери привітали Україну зі статусом кандидата на вступ до ЄС - читайте ТУТ.

Історичне відео: як Україна отримала статус кандидата в Євросоюз

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