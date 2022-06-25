Подоляк про нічну ракетну атаку РФ: Хотіли змусити українців боятися своїх "Z-монстрів"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що масована ракетна атака Росії цієї ночі була лише спробою залякати українців і викликати паніку.
Подоляк зазначив, що під час атаки Росія випустила по території України аж 48 крилатих ракет.
Про це радник керівника ОП написав у своєму Twitter.
"48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Виключно по цивільних об'єктах ... Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої і змусити боятися Z-монстрів ... Україна все знає, до всього готова і обов'язково за все зло покарає", - написав Подоляк.
Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет. Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря. ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про масовану ракетну атаку ворога.
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