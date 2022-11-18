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Подоляк про переговори з РФ: "Якщо Москва дійсно хоче "припинення вогню", що заважає зробити це просто зараз?"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Подоляк про переговори з РФ: "Якщо Москва дійсно хоче "припинення вогню", що заважає зробити це просто зараз?"

Фото: Associated Press

Подоляк прокоментував заклики Росії "припинити вогонь".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заклики Москви "припинити вогонь" і почати переговори з Києвом.

Про це Подоляк написав у твітері.

"До всіх любителів пограти в російську рулетку й укласти угоду з дияволом маю одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать російські ракети, що атакують українців. Якщо Москва дійсно хоче "припинення вогню", що заважає їй припинити його просто зараз?" — написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів про два ресурси Росії, на які вона розраховує у війні з Україною. Перший — це мобілізовані окупанти, на яких Кремль покладає надто багато сподівань, а другий — це допомога Ірану.

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Дата публікації
Перегляди
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