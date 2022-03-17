Подоляк про тактику РФ: "В'язкі позиційні бої на лініях фронту"

Подоляк про тактику РФ: "В'язкі позиційні бої на лініях фронту"

Він підкреслив, що окупанти намагаються дестабілізувати громадську думку.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що військова тактика росіян все більше зазнає невдач, окупанти деморалізовані.

Однак ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, вбивати українців та пробує провокувати внутрішні конфлікти.

Про це він написав у Twitter.

Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Подоляк розповів подробиці переговорів з РФ та назвав пункти, на які може погодитись Україна.

