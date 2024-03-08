Подоляк про удар по Одесі: "Росія відмовилась від будь-яких принципів і правил"

Російська ракета 6 березня влучила за 500 метрів від кортежу Володимира Зеленського та прем'єра Греції. Зокрема, це свідчить про те, що Росія з'їхала з глузду в повному сенсі цього слова.

Про це сказав радник ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Деражава-агресорка щодня свідомо, навмисно атакує цивільне населення.Загарбники настільки ненавидять Одесу, що просто стирають її з лиця землі.

"Володимир Зеленський з паном Міцотакісом приїхали до знищеної багатоповерхівки, де загинули 12 людей, з них – п'ятеро дітей, один менше іншого і в цей момент Росія завдає ракетних ударів".

Подоляк наголосив: Росія постійно йде на ескалацію. Очевидно, що для агресора більше немає принципів і правил.

"Вони вбиватимуть. І тут навіть не питання в Україні. Тут питання, що на території Одеси у цей момент перебував представник Європейського Союзу і НАТО. Треба це розуміти, що для Росії вже не існує ніяких червоних кордонів і так далі".

На переконання радника ОПУ, єдине рішення, яке приведе Європу до безпечного контуру, до безпекової архітектури – це програш Росії. І удар по Одесі чітко фіксує: без кардинального розв'язання ситуації нічого не буде.

Раніше в Офісі президента розповіли, чи були Зеленський і Міцотакіс ціллю росіян.

Читайте також: