Подоляк про звільнення Зміїного: "Щоб привчити Росію до "доброї волі", треба систематично її бити"

Подоляк про звільнення Зміїного: "Щоб привчити Росію до "доброї волі", треба систематично її бити"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на "жест доброї волі" росіян, які втекли з острова Зміїного.

Подоляк каже, що аби привчити РФ до "доброї волі", треба "систематично її бити".

Про це він написав у своєму Твітері.

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний, підтвердили в Міноборони Росії. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів - більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний.

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - повідомили в ОК "Південь".

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

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