Подоляк прокоментував небажання Маска видаляти акаунт Медведева: "Це не про свободу слова, а про масові вбивства"

Радник глави ОП Михайло Подоляк поскаржився на дії керівництва Твіттеру, які вирішили розблокувати акаунти російських пропагандистів.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Розблоковані акаунти російської влади, масштабування ru-твітів про “вбий Україну” на фоні відвертої песимізації українців – це взагалі не про свободу слова… Твиттер не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення українців та масові вбивства. Може, ШІ краще промодерує?” - зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що власник Твиттера Ілон Маск відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур і видалити твіт експрезидента Росії Дмитра Медведєва зі словами "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".

Читайте також: