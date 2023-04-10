Подоляк прокоментував небажання Маска видаляти акаунт Медведева: "Це не про свободу слова, а про масові вбивства"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував розблокування Твіттером акаунтів російських пропагандистів.
Радник глави ОП Михайло Подоляк поскаржився на дії керівництва Твіттеру, які вирішили розблокувати акаунти російських пропагандистів.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Розблоковані акаунти російської влади, масштабування ru-твітів про “вбий Україну” на фоні відвертої песимізації українців – це взагалі не про свободу слова… Твиттер не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення українців та масові вбивства. Може, ШІ краще промодерує?” - зазначив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що власник Твиттера Ілон Маск відмовився обмежувати акаунти російських урядових структур і видалити твіт експрезидента Росії Дмитра Медведєва зі словами "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".
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