Подоляк прокоментував небувалу міжнародну активність Лукашенка

У Зеленського переконані, що білоруський диктатор Лукашенко намагається знайти собі нових союзників, адже розуміє, що лідерству Путіна в РФ скоро кінець.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається за допомогою своєї міжнародної активності знайти нове заступництво замість російського.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Він не вихваляється (своєю можливістю проводити візити до інших країн - ред.), а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось крім Росії. Це, очевидно, єдиний мотив, який має Лукашенко", - пояснив Подоляк.

За його слвоами, зараз в Україні відбувається "фіналізація доби Росії агресивного типу", яка тотально контролювала Білорусь. Тепер Лукашенко розуміє, що вже у найближчому майбутньому він позбудеться можливостей отримувати ресурси від Путіна.

"Він (Лукашенко - ред.) хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, які почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти. На цей термін (1-2 роки після війни - ред.) він хоче знайти собі нових союзників, нових партнерів, які замовлять за нього слівце", - вважає Подоляк.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 28 лютого, прибув до Китаю. Там він зустрівся там з очільником КНР Сі Цзіньпіном.

У американському Інституті вивчення війни вважають, що Росія може використовувати візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, серед яких є обхід режиму санкцій.

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