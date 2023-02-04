Подоляк прокоментував погрози Медведєва "жорстоко відповісти" на постачання Україні ракет

У Офісі президента відреагували на погрози заступника голови російського радбезу Дмитра Медведєва щодо ракет, які Україні передадуть зі США.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував погрози Медведєва "відповісти" на постачання Україні ракет дальної дії, які прибудуть зі США.

Про це Подоляк написав у своєму твітері.

"Міжнародне право чітке. Україна може звільняти свої території, застосовуючи будь-які інструменти. Крим – це Україна. Тому погрози офіційних осіб Рф про "удари відплати" – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств і спроба лякати у традиційному стилі Рф. Завжди ігноруйте Медведєва", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 4 лютого заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв пригрозив Києву через надання нової сучасної зброї для ЗСУ від західних партнерів. Мовляв, відповідь РФ буде "жорсткою", якщо Україна застосує американські ракети дальністю 150 км та завдасть ударів по території Росії чи анексованого Криму.

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