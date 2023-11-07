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Подоляк прокоментував скандальну статтю NYT про розкол між Зеленським та Залужним

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Подоляк прокоментував скандальну статтю NYT про розкол між Зеленським та Залужним

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Подоляк зауважує, що критики влади розколюють суспільство та тиснуть на морально-емоційний фон.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію, оприлюднену у статті NYT, про розкол між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це політик сказав у вівторок, 7 листопада, під час телемарафону.

"У нас є верховний головнокомандувач - він не може розколювати, тому що верховний головнокомандувач навпаки - все збирає. І в нас сьогодні є абсолютна синхронізація позицій верховного головнокомандувача і військової вертикалі, тому що верховний головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, даних Генерального штабу і всіх інших додаткових матеріалах. Він приймає політичні рішення, виходячи з інформації, яку він отримує в рамках військового кабінету, Ставки чи селекторів. Неможливо розколоти. Навіщо?", - наголосив Подоляк.

Він зауважив, що сьогодні "бачить в соціальних мережах певне "змагання", яке не на користь Україні. 

"Вони хочуть додатково деморалізувати і так тяжкий морально-емоційний фон, в якому ми знаходимося 620 днів війни. Далі - вони хочуть показати нашим партнерам, що в нас немає єдності. Третє, головне - вони хочуть вести переговори з Росією, показавши, що ми настільки слабкі, що готові сьогодні вести переговори на умовах РФ", - підсумував політик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розкол між Зеленським і Залужним є чи ні? Відповіді Подоляка

Нагадаємо, днями вийшла стаття The New York Times, у якій західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1150
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