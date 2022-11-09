Подоляк прокоментував ймовірний відступ росіян з правого берега Херсонщини: радіти зарано

Подоляк вважає, що говорити про відступ окупантів з правого берега Херсонщини можна буде говорити тоді, коли над містами області майорітиме український прапор.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що поки зарано говорити про виведення російських військ із південного міста Херсона.

Про це він сказав 9 листопада у коментарі Reuters.

"Поки над Херсоном не майорить український прапор, немає сенсу говорити про відхід Росії", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу 9 листопада віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

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