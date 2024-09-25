Подоляк прокоментував заяви про "довгу" війну в Україні: "Жодної логіки"

Заяви про нібито "довгу" війни Росії проти України та можливі територіальні поступки є недоречними. Якщо такі тези й були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вони позбавлені логіки.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

Як акцентував Подоляк, деякі наші партнери досі говорять про те, що війна може бути довгою. Він не розуміє, навіщо це робити.

"Зрозумілі ресурсні можливості Росії, зрозумілі виробничі можливості Росії, зрозуміло, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті, так само, як і Україна. І тому спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї", – зазначив Подоляк.

Сьогодні держава-агресорка перебуває в тяжких соціальних випробуваннях, йдеться, зокрема, і про економіку. Тож говорити про "затяжну" війну просто недоречно.

Три важливі фактори для закінчення війни

За словами радника ОПУ, серед факторів:

політичні рішення – щодо НАТО

економічні рішення – ембарго й використання російських заморожених активів

збільшення ударів по території Росії – для цього треба суттєво збільшити інвестиції у військове виробництво та постачання техніки

"Це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про "10-річчя", "2026 рік", "треба поступитися територіями". Це все якась дивна історія для мене. Чому? Тому що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів. Сьогодні – жодної логіки. Просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити", – наголосив Подоляк.

Він додав: у разі перемоги Росія отримає свої "дивіденди" – певну частину захопленої території. Втім, це, переконаний радник голови ОПУ, навряд чи зупинить її.

"Тобто вона (Росії – ред.) може сказати: "Так, усе, далі я не буду йти, тому що я свої завдання не реалізувала, я не доміную"? Навпаки, вибачте за це російське слово: "Я опущена в репутаційному плані і я не буду далі кошмарити Україну"? Ну, це ж маячня якась. І Європу, і Східну Європу передусім. "Я більше не буду інвестувати в терористичні дії, в ультраполітичні дії на території"? Ну тобто в чому логіка таких пропозицій (щодо поступок територіями – ред.)? І давайте ми (Захід – ред.) на складах будемо зберігати зброю, ми бачимо, що наша зброя набагато ефективніша. Якщо ми там збільшимо на 30% постачання до України, на 40%, то це буде суттєво збільшувати ураження російської техніки, живої сили й інфраструктури. Ні, ми будемо залишати це на складах для того, щоб самим потім використовувати. В чому тут логіка?" – висловився Михайло Подоляк.

Нагадаємо, попри заяви президента Володимира Зеленського про наближення закінчення війни в Україні вже восени 2024 року, нинішня військово-політична ситуація має інший вигляд. Так, експерти, світові політики та ЗМІ прогнозують, що війна триватиме і 2025-2026 років. Зокрема, медіа пишуть про можливий український контрнаступ наступного року.

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