Подоляк: Росія не може продовжувати існувати в нинішньому вигляді, вона має пройти політтрансформацію

Росія має пройти політичну трансформацію та бути покарана після поразки у війні з Україною.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не може продовжувати існувати в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами.

Про це він написав у своєму твітері.

Подоляк наголосив, що РФ має бути покарана за свої дії в Україні. Як наслідок, країну чекає політична трансформація.

"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…" - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк звернувся до російського військового командування на тлі кремлівської пропаганди про начебто "підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ". Він наголосив, що Україну цікавить тільки звільнення української території від російських окупантів.

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