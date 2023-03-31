Подоляк розкритикував роботу МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: За пів року — жодних результатів

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що нещодавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише підтвердив неефективність та недієздатність МАГАТЕ.

Робота місії МАГАТЕ та візит гендиректора Рафаеля Гроссі на тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС - це лише голослівні твердження, які на практиці не дають конкретного результату.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, МАГАТЕ понад пів року намагається створити безпечну зону навколо ЗАЕС, проте дійти до фіналу і повернути станцію під юрисдикцію України досі не вдалося.

"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Він суттєвий. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими у якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що нещодавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише констатував неефективність та недієздатність МАГАТЕ.

Нагадаємо, Рафаель Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі. Від ідеї демілітаризації зони навколо Запорізької АЕС МАГАТЕ відмовилися через "труднощі з реалізацією цього процесу".

Однак після того, як Гроссі відвідав українську Запорізьку АЕС у середу, 29 березня, він заявив, що гарантувати безпеку на станції вже неможливо. Мовляв, кількість військ поблизу АЕС значно збільшилася.

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