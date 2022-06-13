Подоляк розповів, чи нададуть білоруським добровольцям українське громадянство

В ОПУ розповіли, чи надаватимуть білоруським добровольцям, які воють на боці України, зокрема з 2014 року, громадянство.

Радника голови Офісу президента Михайла Подоляка заявив, що Україна намагатиметься якомога швидше надати громадянство білоруським добровольцям, які воюють на її боці.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю виданню "Зеркало".

"Відповім коротко. Війна змінила багато наших підходів. Ми будемо працювати над тим, щоб всі люди, зокрема, і білоруси, які перебувають на боці України і платять за нашу свободу величезну ціну, мали можливість отримати паспорти. Ми намагатимемося дуже швидко і ефективно це робити", - сказав він.

Подоляк зазначив, що зараз в Україні дуже багатьом державним інститутам довелося перебудовуватися в умовах війни.

"Ми з великою повагою ставимося до тих, хто готовий віддати своє життя. Ми з вдячністю вирішимо всі їхні проблеми", - підсумував Подоляк.

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