Подоляк розповів, на якому етапі перебуває створення "стамбульського комюніке" після українсько-російських переговорів

Юридичні консультанти обох країн працюють над формулюваннями кінцевої заяви щодо переговорів у Стамбулі.

Сьогодні юридичні консультанти України та Росії працюють над формулюванням "стамбульського комюніке", аби не допустити в подальшому нових ескалацій і забезпечити мирне післявоєнне майбутнє України.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив ТСН.

За його словами, сьогодні досі триває обговорення так званого "стамбульського комюніке", а саме його юридичних формулювань.

"Сьогодні йде обговорення так званого "стамбульського комюніке", юридичних формул, які там прописані, які запропоновані українською стороною для того, щоб ми мали можливість вийти дійсно на гарантії безпеки для України і щоб в нас не повторювались такі ескалації і такі військові дії, які "запропонувала" Російська Федерація, яка руйнує сьогодні наші міста, цивільну інфраструктуру і таке інше", — каже Подоляк.

Радник керівника ОП зазначає, що наразі юридичні консультанти обох країн працюють над формулюваннями "стамбульського комюніке" і уточненням позицій для того, щоб це відповідало міжнародно-правовим нормам, які мають описувати післявоєнний час в Україні.

Нагадаємо, раніше очільник української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія повідомив, що перемовини щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Михайло Подоляк розповів про обговорення "стамбульського комюніке"

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