Подоляк розповів, про що потрібно пам’ятати охочим "потеревенити про переговори" України з Росією

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, про що, на його погляд, варто пам'тати охочим подискутувати про переговори між Україною та Росією.

Відповідний допис він зробив у своєму акаунті в Twitter.

"Потрібно пам’ятати головне, особливо коли хочеться "потеревенити про війну чи переговори": Рф прийшла до чужої країни вбивати її громадян. Рф масовано обстрілює всю територію України. Рф намагається захопити частину чужої території. Рф – єдиний автор неспровокованої війни в Європі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк висловив думку, що Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця і вимагатиме повного виведення російських військ, говоритиме про демілітаризацію РФ тощо.

Також він перелічив складові "перемовин", яких прагне РФ.

Читайте також: